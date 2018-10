Homem é preso após transportar 13 tabletes de maconha em bolsa de viagem no Sertão de PE

Um homem foi preso na manhã dessa quinta-feira (4) durante uma abordagem policial na BR-428, no Alto do Lídio em Cabrobó, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a 2º Companhia Independente de Polícia Militar (2ª CIPM), 13 tabletes de maconha pronta para o consumo, pesando aproximadamente 14,585 kg, foram encontrados em um veículo de lotação. A droga estava dentro de uma bolsa de viagem que pertencia a Alisson Rocha da Silva.