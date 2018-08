Homem é preso armado com pistola em Serra Talhada

Policiais Militares apreenderam uma arma de fogo nesse sábado (18). O fato aconteceu na cidade de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco

Segundo a Polícia Militar, a apreensão aconteceu quando em rondas com abordagens, uma equipe da ROCAM deu voz de parada a um veículo em atitude suspeita. Ao ser abordado, foi encontrada no interior do veículo uma pistola 380, marca Taurus/PT58SS, nº KNG2424 com um carregador contendo onze (13) munições intactas e uma faca peixeira. O veículo estava sendo conduzido por V.G.R., 55 anos. O motorista foi indagado a respeito do registro da arma, e informou possuir posse e registro da mesma, porem o registro se encontra vencido.

Diante dos fatos, o envolvido foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil local para serem tomadas as medidas cabíveis.

De Nayn Neto