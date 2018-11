Homem é preso com 124 quilos de maconha em Pernambuco

Um homem de 31 anos foi preso em flagrante com 198 tabletes de maconha, totalizando 124,5 quilos da droga, na PE-62, em Goiana, na Região Metropolitana do Recife (RMR). O flagrante foi feito nessa quarta-feira (31) por policiais militares do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), que faziam blitz na rodovia quando perceberam que o homem tentava furar o bloqueio policial encostando o carro que dirigia em um caminhão.

Ele tentou fugir após receber ordem de parada, mas não conseguiu. Segundo a Polícia Militar, a droga estava embalada em sacolas plásticas no banco traseiro e no porta-malas do carro.

O homem foi conduzido pelos policiais à Delegacia de Repressão ao Narcotráfico, em Goiana, onde a ocorrência foi registrada e ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.

Da Folha de Pernambuco