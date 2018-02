Homem é preso com 267 pedras de crack, revólver e maconha no Agreste de Pernambuco

Um homem de 24 anos foi preso na noite do último sábado (24) suspeito de tráfico de drogas em São Bento do Una, no Agreste de Pernambucano. De acordo com a Polícia Militar, o policiamento recebeu uma denúncia informando que no bairro Santo Afonso II existia uma casa utilizada como ponto para o tráfico de drogas. No local, foram encontradas 267 pedras de crack, uma porção de maconha, R$ 5 e um revólver calibre 38.