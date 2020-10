Homem é preso com 5kg de maconha dentro de veículo no Sertão de PE

Um homem de 26 anos foi preso com 5 kg de maconha em um veículo na BR-428 em Cabrobó, no Sertão de Pernambuco, na noite de quarta-feira (07). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o suspeito tentou fugir da abordagem em alta velocidade na contramão da rodovia. Os policiais precisaram acompanhar o veículo por cinco quilômetros para alcançar o motorista.

Segundo a PRF, o suspeito informou que havia sido contratado para transportar o material até a cidade Floresta, também no Sertão de Pernambuco. A droga foi encontrada em um saco dentro do porta-malas do veículo, que era alugado.

O motorista e o material encontrado foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil de Cabrobó, para serem tomadas as providências legais. (G1)