Homem é preso com caminhonete roubada em PE

Um homem de 32 anos foi preso nessa segunda-feira (22) com uma caminhonete roubada em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e percorreu um quilômetro durante a tentativa de fuga.

Ainda segundo a PRF, o carro foi abordado no quilômetro 96 da BR-423 e ao verificar que o condutor não portava documentos, foi solicitado que ele seguisse até a Unidade Operacional da PRF. No caminho, o motorista saiu da rodovia e acessou diversas ruas da cidade, sem respeitar os cruzamentos e só parou em um local sem saída. Em seguida, ele abandonou o veículo e tentou fugir a pé, mas foi alcançado pelos policiais.

Durante a verificação, foram descobertos sinais de adulteração e um registro de roubo em São Bento do Una, também no Agreste, em agosto de 2017. O motorista informou que havia adquirido o veículo sem documentação por R$4.500.

O homem foi detido e encaminhado à delegacia de Polícia Civil de Garanhuns, que irá investigar o caso. (G1)