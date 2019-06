Homem é preso com carro roubado e documento adulterado em PE

Um homem que um carro roubado foi preso na última sexta-feira (21) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-104, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a PRF, o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) apresentava indícios de adulteração.

Ainda segundo a PRF, a abordagem aconteceu no quilômetro 50 da rodovia, durante uma ação de combate ao crime do Núcleo de Operações Especiais. Após um procedimento de identificação veicular, foi constatado que o carro havia sido roubado no dia nove de fevereiro em Bezerros .

O homem que estava dirigindo o carro roubado foi detido e encaminhado à delegacia de Polícia Civil de Caruaru. Ele deverá responder por receptação e uso de documento falso. (G1)