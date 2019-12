Homem é preso com carro roubado na BR-232

Um homem de 29 anos foi detido com um carro de luxo roubado nessa sexta-feira (13), na BR-232, em Gravatá, no Agreste de Pernambuco. O flagrante foi realizado durante a Operação Carga Segura, realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Batalhão de Polícia de Radiopatrulha da Polícia Militar.

De acordo com a PRF, a ação aconteceu durante uma blitz no quilômetro 71 da rodovia quando os policiais avistaram o condutor de um carro entrando no estacionamento de um restaurante para evitar a abordagem. Após um procedimento de identificação veicular, foi descoberto que o carro havia sido roubado no dia 22 de março deste ano em Igarassu.

Ainda segundo a PRF, ao examinar o documento do veículo, foi localizado um registro de roubo do Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte. O homem informou que havia adquirido o automóvel em uma feira de veículos no município de Caruaru, também no Agreste. Ele foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil de Gravatá, que irá investigar o caso. (G1)