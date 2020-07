Homem é preso com cocaína e 4,2 kg de maconha no Agreste de PE

Um homem foi preso suspeito de tráfico de drogas na segunda-feira (20) no bairro Centenário, em Caruaru, Agreste de Pernambuco. Com ele foram apreendidos 4,2 kg de maconha, 720 g de cocaína, um revólver calibre 38, com três munições e uma balança de precisão, de acordo com a Polícia Militar.

Os policiais encontraram o suspeito com uma sacola na mão. Durante a abordagem, ele estava com 1 kg de maconha e a arma. O restante do entorpecente estava em uma casa abandonada, conforme informou a PM.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Caruaru para serem adotadas as medidas cabíveis.