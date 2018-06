Homem é preso com drogas, armas e munições no Agreste de PE

Um homem de idade não informada foi preso no último sábado (16) com drogas, armas e munições em Palmares, na Mata Sul de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, o material apreendido era utilizado por uma quadrilha suspeita de praticar assaltos, tráfico e homicídios na região.

Ainda segundo a PM, a operação teve início no sítio Camevozinho, na casa de um homem suspeito de integrar a quadrilha. O suspeito não estava na residência, mas o pai dele informou onde estavam objetos guardados pelo filho. No local, um tambor de plástico de 200 litros, foram encontradas armas, drogas e uniformes da Polícia Civil.

Os policiais continuaram as buscas e o suspeito foi localizado em um bar. Ele foi levado para casa e em seguida encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Palmares. Através de consulta, a polícia descobriu que ele usava uma identidade falsa e que era fugitivo da Penitenciária Agro Industrial São João, de Itamaracá.

No total, a operação apreendeu quatro metralhadoras, uma espingarda, oito carregadores (três de pistola e cinco de metralhadora), 14 munições de calibre 12, três de .40, três de 38, 18 de 380, 35 de 9mm e duas de 32, 900g de maconha prensada, 170 pinos de cocaína, uma balança de precisão, quatro camisas e quatro distintivos da Polícia Civil, duas capas de colete, uma placa balística frontal, dois pares de luvas e um par de placa de veículo, uma motocicleta e um carro de passeio roubados. (G1)