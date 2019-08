Homem é preso com maconha, crack e arma no Agreste de PE

Um homem foi preso em flagrante com maconha, crack e uma arma de fogo artesanal na tarde da quarta-feira (7) em Garanhuns, no agreste pernambucano. Segundo informações da Polícia Civil, o suspeito já vinha sendo investigado e foi encontrado com drogas na residência.

Ainda de acordo com a polícia, foi percebida uma movimentação suspeita na casa do homem. Ao entrar no local, foram encontrados, durante a busca, aproximadamente 3,4 quilos de maconha, 95 gramas de crack, uma arma de fogo artesanal e uma balança de precisão.

O suspeito foi autuado e levado até a delegacia juntamente com o material apreendido para que fossem tomadas as medidas cabíveis.

Via NE10 Interior