Homem é preso com mais de 300 kg de maconha no Sertão de PE

Um homem foi preso em flagrante na zona rural do município de Belém do São Francisco, Sertão de Pernambuco. De acordo com informações do Boletim de Ocorrências da Polícia Militar, José Anilton Francisco dos Santos, de 47 anos, estava em uma fazenda onde foram encontrados 17 sacos de maconha pronta para o consumo, pesando 306 kg, e cerca de 11 kg de sementes da erva. A prisão aconteceu na segunda-feira (19).

De acordo com a PM, José Anilton é natural do estado de Sergipe. Ele informou que no dia 24 de outubro a equipe do Denarc de Sergipe esteve em sua casa e apreendeu 320 kg de maconha. Na ocasião, o suspeito conseguiu fugir.

Segundo a PM, quando foi preso em Belém do São Francisco, José Anilton teria mentindo diversas vezes sobre o nome e o local onde nasceu. O nome correto só foi descoberto através da carteira de trabalho que ele tinha no bolso. O suspeito foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado para a delegacia de plantão, no município de Floresta. (G1)