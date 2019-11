Homem é preso com motocicleta clonada na BR-232, em Sertânia

Um homem de 30 anos foi preso com uma motocicleta clonada e documento falsificado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na segunda-feira (4), na BR -232, em Sertânia, no Sertão de Pernambuco. A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) estava vencida desde 2017 e o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV) adulterado.

Conforme a PRF, o flagrante aconteceu no quilômetro 277 da rodovia, durante uma fiscalização. Ao abordar uma motocicleta, o condutor logo se identificou como sendo aluno aprovado no concurso de formação da Polícia Militar de Pernambuco e que estava atrasado para poder ser apresentar para as aulas com o intuito de se esquivar a fiscalização.

Após consultas aos sistemas da PRF, verificou-se que o licenciamento estava atrasado, tendo o condutor alegado que não pagou o imposto, devido gastos com as etapas do concurso. Afirmou ainda, que possui a motocicleta há dois anos e por ela pagou a quantia de R$ 10.000.

O motorista apresentou um certo nervosismo, chamando a atenção dos policias rodoviários federais, que optaram por realizar uma vistoria mais detalhada na moto. Após identificação veicular, constatou-se que se tratava de um veículo clonado e que o CRLV apresentado estava adulterado. Constava como se o veículo estivesse licenciado pelo estado de Minas Gerais, mas, na verdade, o registrado pertence ao município de Buriti Alegre, no estado de Goiás.

O homem foi detido e levado junto com a motocicleta para a Delegacia de Polícia Civil de Sertânia ,que irá investigar o caso.

