Homem é preso com oito papelotes de cocaína em bairro de Serra Talhada

Um eletricista de 27 anos foi preso em flagrante, na madrugada desse sábado (24), com oito papelotes de cocaína prontos para o consumo. A prisão aconteceu no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Serra Talhada.

De acordo com o 14º BPM, o acusado afirmou que iria vender a droga nos bairros da cidade com ajuda do seu comparsa, que também acabou preso.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos envolvidos e conduzidos até a delegacia local, onde o imputado foi autuado em flagrante delito por tráfico de entorpecentes.