Homem é detido com papelote de maconha no bairro da Cohab em Serra Talhada

Um homem de 18 anos foi detido na manhã dessa quarta-feira (17) com um papelote de maconha no bairro da Cohab em Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

Segundo a Polícia Militar, durante rondas na Rua Santa Clara se depararam com o imputado E. R. da Costa Santos, em atitude suspeita. Ao ser realizada a abordagem encontraram com o mesmo um papelote de maconha. Foi indagado sobre a procedência do entorpecente e o imputado alegou ser usuário de drogas.

Diante do fato, o imputado juntamente com o material ilícito apreendido foi encaminhado a DPC local, onde foi confeccionado um TCO em seu desfavor.