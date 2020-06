Homem é preso com pedras de crack em Serra Talhada

Um homem de identidade não revelada pela polícia foi preso com duas pedras de crack na tarde dessa terça-feira (16), no bairro da Borborema, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações da Polícia Militar, o imputado foi flagrado em atitude suspeita, após o policiamento realizar rondas na Avenida Central.

Ainda de acordo com a PM, o homem tentou se desfazer da referida droga, jogando-a ao chão.

Diante dos fatos, o imputado foi levado para a delegacia, para serem tomadas as devidas providências.