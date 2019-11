Homem é preso com pedras de crack no bairro Borborema, em Serra Talhada

Um homem de identidade não revelada pela polícia, foi detido com duas pedras de crack na tarde dessa segunda-feira (11), no bairro Borborema em Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

Segundo informações da Polícia Militar, durante rondas na Travessa Central, o envolvido foi flagrado em atitude suspeita, onde tentou se evadir do local, mas obedeceu o policiamento. Ao ser efetuada a busca pessoal, foram encontradas em posse do mesmo, duas pedras de crack.

O imputado juntamente com a droga apreendida, foi conduzido até a delegacia local, onde foi confeccionado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) em seu desfavor.