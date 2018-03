Homem é preso com pistola 380 e 20 munições em Serra Talhada

Na manhã desse sábado (10), por volta das 10h00, Policiais Militares do 14º BPM detiveram um homem por porte ilegal de arma de fogo, próximo a um lava-jato, às margens da BR-232, no bairro Borborema, na cidade de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú, em Pernambuco.

Segundo a Polícia Militar, a ação se deu após Agentes do Núcleo de Inteligência do Sertão-2/14ºBPM tomarem conhecimento de que a pessoa de C.R.L., estaria no local usando, ilegalmente, uma arma de fogo. De posse da informação, foi montada um operação, com a participação da guarnição de operações e de uma equipe ROCAM, os quais abordaram o suspeito e, na cintura do mesmo, apreenderam uma pistola cal. 380, com 20 munições do mesmo calibre.

Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao imputado, o qual foi conduzido, juntamente com a arma apreendida, para a Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada, para as providências de praxe.

Via Nayn Neto