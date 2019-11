Homem é preso com quase 20 kg de maconha no Sertão de PE

Um homem foi preso na noite da sexta-feira (1) em Cabrobó, no Sertão de Pernambuco, com quase 20kg de maconha. A droga foi encontrada no porta-malas do veículo do suspeito. De acordo com informações da Polícia Militar, a prisão foi realizada no estacionamento de um hotel da cidade. O homem foi levado para a Delegacia da Polícia Federal em Salgueiro.

De acordo com a PM, o suspeito foi identificado após a polícia receber informações de que um homem em um veículo preto estava em Cabrobó com a intenção de comprar maconha. A partir daí, foi feito o monitoramento do veículo suspeito e quando ele entrou no hotel foi realizada a abordagem. (G1)