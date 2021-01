Homem é preso com quase 60 kg de maconha em Garanhuns, PE

Um homem de 34 anos foi preso neste sábado (23) com 58 kg de maconha na BR-423 em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a droga era transportada no interior e no porta-malas de um carro de passeio.

Ainda segundo a PRF, policiais realizavam uma ronda no km 93 da rodovia quando deram ordem de parada ao motorista de um carro, que desobedeceu e tentou fugir da abordagem. Após aproximadamente um quilômetro, o veículo foi alcançado em frente a uma churrascaria.

O motorista informou a PRF que havia sido contratado para transportar a droga até Recife. Ele foi encaminhado junto com o material à delegacia de Polícia Civil de Garanhuns e poderá responder por tráfico de drogas, que prevê pena de cinco a 15 anos de reclusão.

Via PE Notícias