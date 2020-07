Homem é preso com R$ 500 em notas falsas no Sertão de Pernambuco

Um jovem de 20 anos foi preso na tarde da segunda-feira (27) com R$ 500 em notas falsas em Ouricuri, no Sertão pernambucano. Segundo informações da Polícia Federal (PF), o suspeito é estudante de informática.

De acordo com a PF, os policiais foram acionados pelos Correios por causa da suspeita de ilícito no fluxo portal, informada pelo Órgão de Segurança. Ao acompanharem a entrega, os policiais realizaram o flagrante. O suspeito estava com três notas de R$ 100 e quatro notas de R$ 50, totalizando a quantia de R$ 500.

O suspeito foi preso e levado para a Delegacia de Polícia Federal de Salgueiro, onde foi autuado em flagrante. Após a autuação, o homem realizou o Exame de Corpo de Delito e foi colocado à disposição da Justiça Federal.

Do NE10 Interior