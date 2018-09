Homem é preso com revólver em Serra Talhada

Na madrugada dessa quinta-feira (06), Policiais Militares do 14º BPM apreenderam uma arma de fogo e celulares. O fato aconteceu na Zona Rural de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo a Polícia Militar, a ação aconteceu por volta das 00h30, quando a Guarnição Tática da PE-390/14°BPM, junto com o Graduado de Operações, realizavam rondas e se depararam com três elementos em atitude suspeita. De imediato procederam com a abordagem, onde foi apreendido na cintura de Jamilson Rodrigues da Silva, 23 anos, um revólver Taurus, cal. 32, três aparelhos celular; R$ 432,00 (quatrocentos e trinta e dois reais) em espécie e uma motocicleta Italika, cor vermelha, placa PFV-0704. Junto com o imputado estavam os outros dois suspeitos, M.W.B.S., de 21 anos e M. C. da S., adolescente.

Diante dos fatos, todos foram encaminhados à DPC local, junto com a arma de fogo e demais materiais apreendidos, para que fossem tomadas as devidas providências.

Via Nayn Neto