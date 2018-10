Homem é preso com simulacro de arma de fogo e maconha em Serra Talhada

No último sábado (29), Policiais Militares do 14º BPM prenderam um suspeito de 18 anos, com arma de brinquedo e maconha. O fato aconteceu na BR de acesso à UFRPE, Mutirão, na cidade de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

Segundo a polícia, a ação se deu durante rondas, onde uma Equipe ROCAM recebeu informação que o Mikael Faciolli Dias, 18 anos, estaria com uma arma de fogo no intuito de realizar assaltos. O mesmo foi localizado e quando abordado, foi encontrado no bolso da calça, uma “poronga” de maconha e no chão, próximo ao envolvido, um simulacro de pistola.

Diante dos fatos, o imputado foi conduzido até a DPC local para que fossem tomadas as medidas cabíveis ao fato.

Via Nayn Neto