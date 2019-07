Homem é preso com simulacro de arma de fogo em Serra Talhada

Um homem de idade não revelada pela polícia foi preso em flagrante com um simulacro de uma arma de fogo, na noite dessa quinta-feira (18), no bairro da Cohab em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com o 14º BPM, durante rondas, policiais militares visualizaram um individuo em atitude suspeita, e ao realizarem a busca pessoal, localizaram em sua cintura um simulacro de arma de fogo (pistola).

O imputado foi conduzido juntamente com o objeto apreendido até a delegacia local, sendo lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) em seu desfavor.