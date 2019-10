Homem é preso com veículos roubados, revólver, dinheiro e objetos no Sertão de PE

Um homem foi preso na quarta-feira (09) por posse de arma de fogo, agiotagem e receptação em Cabrobó, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (2ª CIPM), um veículo clonado e roubado foi localizado no ponto comercial de Paulo Roberto de Sá Gonçalves, no Ceasa de Cabrobó. O carro havia sido roubado e clonado em um terreno murado ao lado de sua casa.

Paulo Roberto disse que o veículo foi recebido como garantia de um empréstimo de R$6 mil, realizado a uma pessoa chamada Welligton. Na casa de Paulo Roberto, foi encontrado um revólver Taurus cal.38 ; 16 munições Cal.38 intactas; três veículos , nove relógios importados, sete alianças douradas, dois anéis dourados, uma bateria estacionaria de gel e R$ 35.690 em espécie.

Paulo Roberto informou que emprestava dinheiro e recebia os materiais como garantia do pagamento. Todo material apreendido e o homem foram apresentados na Delegacia de Polícia de Cabrobó. (G1)