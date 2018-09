Homem é preso e carga de produtos alimentícios avaliada em R$90 mil é recuperada no Sertão de PE

Uma carga de produtos alimentícios avaliada em R$90 mil foi recuperada e um homem foi preso em fragrante na quarta-feira (19) em Cabrobó, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil (PC), o roubo ocorreu no dia 22 de agosto, na BR-428, no Povoado de Caraíbas, em Santa Maria da Boa Vista.

Após investigação policial, John Leno Alves Cavalcanti foi abordado e preso na quarta-feira (19) enquanto dirigia um veículo em Cabrobó. Ele estava de posse de parte da mercadoria e o restante foi encontrado em um depósito localizado em sua residência.Além da carga, também foi apreendida na casa, uma arma de fogo com numeração suprimida.

John Leno foi submetido a exame traumatológico e recolhido na cadeia pública de Cabrobó. Em seguida, encaminhado para Santa Maria da Boa Vista para audiência de custódia. (G1)