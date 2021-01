Homem é preso em flagrante agredindo mulher em Serra Talhada

Na manhã desta terça-feira (19), por volta das 10h30, mais uma violência doméstica aconteceu em Serra Talhada. O crime aconteceu na Quadra 35, Lote 21, no Vila Bela.

De acordo com as informações, os Policiais Militares do 14°BPM foram solicitados pela Central de Operações para se deslocar ao endereço descrito, onde segundo informações estava havendo uma violência domestica.

Chegando ao local, foi confirmada a veracidade do fato, onde populares relataram que o imputado havia agredido a vitima com enforcamento e quedas. Em seguida, pegou um pedaço de pau para continuar a agressão, momento em que ela se escondeu.

Ao avistar o policiamento, o acusado tentou se evadir, mas foi interceptado, que ao ser realizada a busca pessoal foi encontrado em sua cintura 01 (um) cigarro de maconha. As partes foram conduzidas até a DPC local para adoção das medidas cabíveis.

Do NaynNeto