Homem é preso em flagrante após matar o pai com golpe de machado no Sertão de PE

Um homem foi preso em flagrante na noite dessa terça-feira (15) suspeito de matar o próprio pai, no Sítio Favela, localizado na zona rural do município de Ouricuri, Sertão de Pernambuco. De acordo com a polícia, o suspeito, que não teve a identidade revelada, cometeu o crime utilizando um machado.

Segundo a polícia, o assassinato aconteceu após uma discussão entre pai e filho. Após a briga, o suspeito aproveitou que a vítima tinha ido dormir e o atingiu com um golpe de machado na cabeça. O homem tentou fugir, mas foi preso a 12km do local do crime.

Durante a prisão, os policiais encontraram o machado utilizado para cometer o crime, além de uma espingarda de fabricação artesanal. A identidade da vítima não foi revelada. (G1)