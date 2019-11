Homem é preso em flagrante fazendo ‘delivery’ de drogas no Sertão de PE

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas no domingo (03) em Petrolina, no Sertão de Pernambuco. De acordo com o 2º Batalhão Integrado Especializado (2º BIEsp), um veículo prata estaria entregando drogas no bairro Parque Bandeirantes. Após revista, foram encontrados no carpete do carro uma peteca de crack, de cocaína e a quantia de R$ 109.

O suspeito também informou que em sua residência havia mais drogas. A polícia foi até o local e encontrou em uma sacola mais 293g de cocaína, 145g de crack, uma arma branca, balança de precisão, facas, gilete, R$ 2.475 em espécie e material para corte e embalagem da droga.

O material apreendido foi encaminhado a delegacia de plantão em Petrolina, para serem tomados as providências legais. (G1)