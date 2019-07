Homem é preso em Salgueiro com mais de 5.800 maços de cigarros contrabandeados, dinheiro, arma e munições

A polícia apreendeu nessa quinta-feira (25) um carregamento com mais de 5.800 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai. A mercadoria estava em um galpão no sítio quixaba II, na Zona Rural de Salgueiro, no Sertão de Pernambuco. Os policiais também encontraram no local, uma pistola, três carregadores, e munições.

Jamilson Miranda Felipe, de 37 anos, foi preso em flagrante. Na casa dele, a polícia encontrou ainda cerca de R$17 mil reais em espécie, 75 folhas de cheques, somando o valor de quase R$ 350 mil reais, notas promissórias e documentos de veículos.

O homem foi levado para a delegacia da Polícia Federal em Salgueiro. (G1)