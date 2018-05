Homem é preso em Serra Talhada acusado de assassinar outro à pauladas em Salgueiro

Em cumprimento a Mandado de Prisão expedido pela Vara Criminal da Comarca de Salgueiro, policiais militares da equipe Malhas da Lei da AIS-23 investigaram e prenderam nessa quinta-feira (24) Carlos Dias de Souza, 24 anos. Ele é acusado de participação em um homicídio praticado no último dia 19 no bairro Divino Espírito Santo, em Salgueiro.

De acordo com a Polícia Militar, Carlos Dias foi preso na Rua Vila Nova, Alto do Bom Jesus, em Serra Talhada, onde reside. Outro envolvido no crime já havia sido preso pela polícia na semana passada, no bairro Nossa Senhora das Graças, em Salgueiro.

Os dois são acusados de assassinarem a pauladas o jovem Clebson Pereira da Silva, por motivos desconhecidos. Ainda segundo a polícia, Carlos já tem antecedentes criminais por contravenção penal.

Via Blog Alvinho Patriota