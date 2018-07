Homem é preso em Serra Talhada por cultivar pés de maconha em casa

Policiais militares prenderam um homem de 29 anos no último sábado (07), após ele ser flagrado cultivando pés de maconha no quintal da própria residência, na Rua 03, bairro Bom Jesus, em Serra Talhada. A polícia chegou ao local depois de receber denúncias da vizinhança do infrator.

No decorrer da operação, os PMs encontraram sete pés de maconha e uma pequena quantidade da erva pronta para o consumo. O acusado foi levado para a Delegacia de Polícia Civil da cidade com a droga apreendida. Ele foi submetido aos procedimentos legais.

Via Alvinho Patriota