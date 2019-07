Homem é preso no Sertão de PE após esconder mais de um 1kg de maconha na roupa e na mochila

Um homem foi preso na segunda-feira (15) no bairro Jardim Imperial em Petrolina, no Sertão de Pernambuco. De acordo com o 2º Batalhão Integrado Especializado (2º BIEsp), Fabiano da Silva Lima, foi flagrado em atitude suspeita. Na sua roupa e mochila foram encontradas várias sacolas de maconha, pesando aproximadamente 1,2 kg .

Fabiano da Silva e toda a droga apreendida foram levados para a delegacia de plantão de Petrolina, para serem tomadas as providências legais. (G1)