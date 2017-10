Homem é preso pelo cultivo de 700 pés de maconha no Sertão de Pernambuco

Um homem foi preso na tarde desse sábado (14) por cultivar cerca de 700 pés de maconha, em Cabrobó, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, Benilton Pereira da Silva, de 39 anos é proprietário da roça onde a droga foi encontrada e estava no local durante a vistoria da polícia.