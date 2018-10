Homem é preso por abusar e manter adolescentes em cárcere privado em Pernambuco

Um homem de idade não divulgada foi preso após abusar sexualmente uma menina de 12 anos e um menino de 15 anos e mante-los em cárcere privado no sábado (20) no bairro Rendeiras, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Segundo a Polícia Civil, o homem abordou as vítimas e mais dois adolescentes de 13 e 16 anos no Centro da cidade.

Ainda de acordo com a polícia, o homem estava armado e obrigou que os jovens entrassem no carro dele. Ele andou pela cidade por cerca de uma hora e parou o veículo em uma rua escura no bairro Rendeiras. No local ele pediu que duas vítimas saíssem do veículo e abusou os outros dois adolescentes. A polícia também informou que ele feriu os seios da menina com uma mordida.

Uma viatura do Batalhão Integrado Especializado (Biesp) percebeu a movimentação estranha, abordou o homem e realizou a prisão em flagrante. Os adolescentes passaram por exames e prestaram depoimento.

O homem foi levado para a delegacia de Polícia Civil e vai passar por audiência de custódia. Ele será autuado por estupro, estupro de vulnerável, cárcere privado e por satisfação de lascívia. (G1)