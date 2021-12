Homem é preso por causa de Pensão Alimentícia em Serra Talhada

Na tarde desta terça-feira (30), por volta das 16h15, a Polícia realizou mais um cumprimento de mandado de prisão em Serra Talhada, Capital do Xaxado. O caso aconteceu no Bom Jesus.

De acordo com as informações, os Policiais Militares do 14º BPM, durante operação conjunta com demais equipe da unidade, receberam a informação do oficial de justiça encarregado, que havia um mandado de prisão.

O mandado seria em desfavor do imputado sobre atraso no pagamento de pensão alimentícia. Os agentes se deslocaram até o endereço do referido envolvido, onde encontraram somente a sua genitora; esta entrou em contato com o filho e pediu para que ele fosse até a residência.

Com a chegada do imputado, ambos foram conduzidos a DPC local para adoção das medidas cabíveis.

Do Nayn Neto