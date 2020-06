Homem é preso por conduzir moto sob efeito do álcool em Serra Talhada

Um homem de identidade não revelada pela polícia foi detido na tarde dessa quarta-feira (24), após conduzir uma motocicleta sob efeito de álcool. O fato foi registrado na Avenida Olímpio de Menezes Leal, no Centro de Serra Talhada.

De acordo com o 14º BPM, o homem foi abordado pelo policiamento após rondas no Centro da cidade, onde foi observado pelo efetivo que o mesmo estava com um forte odor etílico.

Em seguida foi realizado o teste do bafômetro, na Polícia Rodoviária Federal, o qual aferiu 0,70 miligramas de álcool no sangue.

O motociclista foi levado para a delegacia local.