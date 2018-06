Homem é preso por cultivo de maconha dentro de residência em Pernambuco

Um homem de 24 anos foi detido por cultivo de maconha no Loteamento Bom Jesus, em Jataúba, no Agreste de Pernambuco, na noite dessa quinta-feira (7). De acordo com a Polícia Militar, uma revista foi realizada na residência do suspeito e foram encontrados três pés de maconha cultivados em um balde, uma porção da droga e cinco explosivos.

Ainda segundo a polícia, o homem e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia de Plantão de Santa Cruz do Capibaribe. (G1)