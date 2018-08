Homem é preso por descumprir medida protetiva em Serra Talhada

Um homem de 30 anos, foi detido por descumprir uma medida protetiva na madrugada do último sábado (18), no bairro Vila Bela em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com a polícia, a vítima informou que estava trabalhando quando foi informada por uma vizinha, que seu ex-marido estava quebrando a porta de sua residência, e que quando chegou ao local, o mesmo já havia adentrado na casa e quando a visualizou começou a ameaça-la.

A vítima ainda relatou que já havia uma medida protetiva contra o acusado. As partes foram conduzidas á DPC local onde o imputado foi autuado em flagrante delito.