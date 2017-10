Homem é preso por estupro de vulnerável no Sertão de Pernambuco

Nessa sexta-feira dia (06), Policiais da Delegacia de Homicídios, da Força Tarefa com apoio da Delegacia de Ibimirim, no Sertão de Pernambuco, deram cumprimento ao Mandado de Prisão Preventiva n ° 2017.0002.002303, em desfavor de José Bezerra de Araújo, vulgo “Zé Eletricista”, referente ao Inquérito Policial que apura crime de Estupro que ocorreu na cidade de Ibimirim, onde o investigado praticava atos libidinosos com crianças, tratando-se de um caso de pedofilia.

Após as formalidades legais o investigado foi encaminhado a Cadeia Pública de Ibimirim, onde ficará a disposição da justiça.

Via O Povo com a Notícia