Homem é preso por força de mandado em Serra Talhada

Em ação conjunta, Policia Militar e Polícia Civil cumprem Mandado de Prisão na cidade de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

Segundo a Polícia, a ação aconteceu nesta quinta-feira (03), e contou com a participação do efetivo do Malhas da Lei/14ºBPM, uma equipe da ROCAM/14ºBPM e Malhas da Lei da 23ª DESEC, onde deram cumprimento ao Mandado de prisão número 2018.0227.000883 expedido pelo juiz da Comarca de Serra Talhada em desfavor de Rafael Moisés dos Santos, 56 anos, agricultor.

Após ser dado voz de prisão, o imputado foi conduzido a DPC local e em seguida recolhido a unidade prisional permanecendo à disposição da justiça.

Via Nayn Neto