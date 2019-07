Um homem foi preso nessa quinta-feira (18) em Araripina, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a polícia, Alexandro Bezerra Rodrigues, tinha um mandado de prisão preventiva expedido pela justiça desde o início do mês, por suspeita de espancar e furtar a ex-companheira.

Alexandro foi levado para a Cadeia Pública de Araripina e vai responder por lesão corporal grave no âmbito da Lei Maria da Penha. (G1)