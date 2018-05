Homem é preso por perturbação do sossego em Serra Talhada

Um homem de 52 anos, foi detido por perturbação do sossego, na noite dessa quinta-feira (17), no bairro São Cristóvão em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo a polícia, o imputado C. D. P.da Silva,colocava uma caixa de som na porta da sua residência em um volume muito alto. Ainda segundo a PM, testemunhas informaram que era comum essa atitude desrespeitosa do acusado.

Diante dos fatos o imputado, a testemunha e a caixa de som amplificada foram entregues na DPC para serem tomadas as medidas necessárias.