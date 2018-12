Homem é preso por tráfico de drogas em Salgueiro

Na manhã do último sábado (08), por volta da s11 horas, Policiais Militares do 8º BPM, durante a Operação Combate ao CVLI, quando em rondas e abordagens, avistaram na BR-116, Itamaraty, Salgueiro-PE, o imputado: Inaldo Alves de Miranda, 36 anos, com uma mochila nas costa na garupa de uma moto, o mesmo ao perceber a presença do policiamento, empreendeu fuga, mas foi interceptado e ao ser abordado foi encontrado em sua mochila 4 volumes de plástico com maconha.

O imputado relatou que em sua residência (Bloco K, residencial Mandacarú, Novo Salgueiro), também havia o entorpecente, que em seguida foi constatado a veracidade, sendo encontrado pela guarnição, mais uma sacola com a maconha e umaalança, Portable Electronic Scale.

A ocorrência foi encaminhada para a delegacia, onde o imputado foi autuado em Flagrante Delito e a droga entregue pesou 3,300Kg, para as providências.