Homem é preso portando revólver em São José do Belmonte

No início da tarde dessa quinta-feira (30), por volta das 12h00, um homem foi preso portando, ilegalmente, um revólver. O fato aconteceu na rua Santa Catarina, na Vila Delmiro, em São José do Belmonte, no Sertão Central de Pernambuco.

Segundo a Polícia Militar, a ação se deu em Operação Conjunta, onde Policiais Militares do 14° BPM (GATI e Malhas da Lei) através de informações do NIS-BEPI, realizaram abordagem a um veículo de placa PEU 1000, que ao ser realizada a revista pessoal em J.G.B., 42 anos, foi encontrado na cintura do mesmo, 01 (um) revolver/cal 32, marca Taurus e sei munições intactas.

Após ser dado voz de prisão, o acusado foi encaminhado juntamente com o material apreendido á DPC local, onde foi autuado em flagrante delito.

Via Nayn Neto