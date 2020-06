Homem é preso suspeito abusar sexualmente das netas da companheira dele

Uma menina de 10 anos e uma adolescente, de 16, teriam sido abusadas sexualmente pelo companheiro da avó no distrito de Miracica, zona rural de Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. Nessa quinta-feira (4) a Polícia Militar recebeu uma denúncia de estupro.

As vítimas informaram à PM que foram constrangidas pelo homem com palavras e tentativa de contato físico. O suspeito foi localizado e detido. As vítimas e o homem foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, onde o homem foi preso em flagrante. (G1)