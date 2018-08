Homem é preso suspeito de abusar sexualmente de 5 adolescentes em Pernambuco

Um homem identificado como Alberto de Lima, vulgo “Betinho”, foi preso na terça-feira (14) suspeito de abusar sexualmente de cinco adolescentes em Calçado, no Agreste de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Civil, o suposto criminoso é conhecido no município por tentar chantagear adolescentes com dinheiro e celulares para conseguir cometer o crime.

O homem foi encaminhado para a Cadeia de Lajedo. A Polícia Civil irá investigar o caso. (G1)