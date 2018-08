Homem é preso suspeito de agredir o filho de 11 anos em Betânia

Na quarta-feira (16) uma mulher denunciou o ex-marido por maus-tratos contra o filho do casal, de 11 anos, em Betânia, Sertão de Pernambuco. Segundo a Polícia Militar, a mãe da criança acionou a polícia após ver que o menino estava com hematomas, sangrando e com cortes pelo corpo e rosto.

Ainda de acordo com a polícia, o suspeito da agressão estava bêbado quando o caso aconteceu. O pai da criança foi levado para a Delegacia da Polícia Civil, que ficará responsável pelas investigações. (G1)