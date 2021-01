Homem é preso suspeito de estuprar a própria filha por 8 anos

A Polícia Civil de Pedro II deu cumprimento a prisão preventiva de um homem suspeito de estuprar a própria filha, nesta sexta-feira (15/01), na zona rural do município. As informações são do Piripiri Repórter.

Segundo o delegado Adalberto Paulo, o homem é suspeito de abusar de sua filha de 15 anos. Os abusos ocorreram desde os 7 anos de idade da jovem.

O caso estava sendo apurado. Após investigações para embasamento da denúncia, a justiça determinou a prisão preventiva.

Do blogjcampos