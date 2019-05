Homem é preso suspeito de estuprar adolescente com problemas mentais em PE

Um homem de 41 anos foi preso no sábado (18) suspeito de estuprar um adolescente, de 17, na zona rural de Palmeirina, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, a vítima tem problemas mentais.

Ainda segundo a PM, o pai da vítima encontrou o filho chorando na casa do suspeito e com o short abaixado até o joelho. O jovem foi encaminhado para o Instituto de Criminalística, para realizar exames traumatológico e sexológico.

O suspeito foi levado para a Delegacia de Polícia Civil do município, onde foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável e por fornecer bebida alcoólica a menor de idade. (G1)